SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Bellevue-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das Bellevue-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bellevue-Anteile an diesem Tag 8,46 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Bellevue-Aktie investierten, hätten nun 1 182,033 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (6,60 CHF), wäre das Investment nun 7 801,42 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -21,99 Prozent.

Jüngst verzeichnete Bellevue eine Marktkapitalisierung von 87,92 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at