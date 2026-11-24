Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Lohnende Bellevue-Investition?
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24.11.2026 10:03:35
SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das Bellevue-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8,54 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 11,710 Bellevue-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6,48 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75,88 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,12 Prozent verringert.
Am Markt war Bellevue jüngst 86,64 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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