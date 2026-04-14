Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Rentables Bellevue-Investment?
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14.04.2026 10:03:52
SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor einem Jahr eingebracht
Am 14.04.2025 wurde die Bellevue-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Bellevue-Aktie bei 8,68 CHF. Bei einem Bellevue-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 115,207 Bellevue-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 958,53 CHF, da sich der Wert eines Bellevue-Anteils am 13.04.2026 auf 8,32 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 4,15 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Bellevue eine Börsenbewertung in Höhe von 110,90 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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