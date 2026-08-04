Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Profitables Bellevue-Investment?
|
04.08.2026 10:03:42
SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bellevue-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Bellevue-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7,68 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 302,083 Bellevue-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 348,96 CHF, da sich der Wert eines Bellevue-Papiers am 03.08.2026 auf 7,18 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 6,51 Prozent verkleinert.
Bellevue wurde am Markt mit 97,28 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bellevue AG
|
10:03
|SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bellevue-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
28.07.26
|SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
27.07.26
|Börse Zürich in Grün: SPI nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
23.07.26
|Verluste in Zürich: SPI zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
23.07.26
|Bellevue Group posts net profit of CHF 1.8 mn in the 6 months 2026 despite market headwinds (EQS Group)
|
23.07.26
|Bellevue Group erzielt im 1. Halbjahr einen Konzerngewinn von CHF 1.8 Mio. trotz weiterhin anspruchsvollem Marktumfeld (EQS Group)
|
21.07.26