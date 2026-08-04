SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bellevue-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bellevue-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Bellevue-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7,68 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 302,083 Bellevue-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 348,96 CHF, da sich der Wert eines Bellevue-Papiers am 03.08.2026 auf 7,18 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 6,51 Prozent verkleinert.

Bellevue wurde am Markt mit 97,28 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at