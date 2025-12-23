SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bellevue von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Bellevue-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Bellevue-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11,55 CHF. Bei einem Bellevue-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 86,580 Bellevue-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Bellevue-Anteile wären am 22.12.2025 939,39 CHF wert, da der Schlussstand 10,85 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,06 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Bellevue belief sich zuletzt auf 137,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at