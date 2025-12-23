Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Bellevue-Anlage im Blick
|
23.12.2025 10:03:42
SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bellevue von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Bellevue-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11,55 CHF. Bei einem Bellevue-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 86,580 Bellevue-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Bellevue-Anteile wären am 22.12.2025 939,39 CHF wert, da der Schlussstand 10,85 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,06 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Bellevue belief sich zuletzt auf 137,16 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bellevue AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bellevue von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
16.12.25
|Freundlicher Handel: SPI steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
16.12.25
|SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bellevue von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
10.12.25
|Handel in Zürich: SPI in Rot (finanzen.at)
|
09.12.25
|SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bellevue von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
04.12.25