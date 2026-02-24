SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier bei 45,90 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hat, hat nun 2,179 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 118,08 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers am 23.02.2026 auf 54,20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,08 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis einen Börsenwert von 181,51 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at