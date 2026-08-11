Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959

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Rentabler Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Einstieg? 11.08.2026 10:04:10

SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier bei 44,60 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,242 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 114,80 CHF, da sich der Wert einer Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie am 10.08.2026 auf 51,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,80 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis belief sich jüngst auf 170,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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