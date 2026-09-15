Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie
WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959
|Langfristige Investition
|
15.09.2026 10:03:29
SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 46,30 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 215,983 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 626,35 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteils am 14.09.2026 auf 49,20 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,26 Prozent angezogen.
Am Markt war Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis jüngst 167,66 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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