Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959

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Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Performance 13.10.2026 10:03:47

SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 47,50 CHF wert. Bei einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,105 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 105,26 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers am 12.10.2026 auf 50,00 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 105,26 CHF entspricht einer Performance von +5,26 Prozent.

Am Markt war Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis jüngst 168,35 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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