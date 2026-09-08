Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959

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Profitable Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investition? 08.09.2026 10:03:40

SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien verdienen können.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier bei 44,10 CHF. Bei einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,676 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie auf 49,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 126,98 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12,70 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis eine Börsenbewertung in Höhe von 167,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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