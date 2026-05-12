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Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959

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Lukrative Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investition? 12.05.2026 10:04:15

SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile an diesem Tag bei 42,40 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hat, hat nun 235,849 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 358,49 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers am 11.05.2026 auf 52,40 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 12 358,49 CHF entspricht einer Performance von +23,58 Prozent.

Alle Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 175,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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