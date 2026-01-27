SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 27.01.2023 wurde die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 48,40 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 206,612 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.01.2026 12 190,08 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 59,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 21,90 Prozent vermehrt.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 205,60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at