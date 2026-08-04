SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile an diesem Tag bei 42,60 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hat, hat nun 234,742 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 03.08.2026 11 737,09 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 50,00 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 11 737,09 CHF, was einer positiven Performance von 17,37 Prozent entspricht.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis war somit zuletzt am Markt 173,61 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at