Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie
WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959
|Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investmentbeispiel
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30.06.2026 10:03:52
SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 77,10 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,297 Anteilen. Die gehaltenen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien wären am 29.06.2026 64,85 CHF wert, da der Schlussstand 50,00 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 35,15 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis belief sich zuletzt auf 167,54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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