SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 77,10 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,297 Anteilen. Die gehaltenen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien wären am 29.06.2026 64,85 CHF wert, da der Schlussstand 50,00 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 35,15 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis belief sich zuletzt auf 167,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at