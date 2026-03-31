Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959

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Rentables Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment? 31.03.2026 10:03:49

SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 49,50 CHF. Bei einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 202,020 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.03.2026 auf 50,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 141,41 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 1,41 Prozent gleich.

Der Marktwert von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis betrug jüngst 169,64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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