SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 38,30 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investierten, hätten nun 26,110 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 19.01.2026 1 566,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 60,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 56,66 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis betrug jüngst 199,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at