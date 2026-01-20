Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie
WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959
|Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Performance im Blick
|
20.01.2026 10:04:06
SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 38,30 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investierten, hätten nun 26,110 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 19.01.2026 1 566,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 60,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 56,66 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis betrug jüngst 199,38 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!