Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Performance im Blick 20.01.2026 10:04:06

SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 38,30 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investierten, hätten nun 26,110 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 19.01.2026 1 566,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 60,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 56,66 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis betrug jüngst 199,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET

mehr Nachrichten