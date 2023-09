SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien verdienen können.

Die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier an diesem Tag 34,68 CHF wert. Bei einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 288,351 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.08.2023 12 456,75 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 43,20 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 24,57 Prozent.

Jüngst verzeichnete Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis eine Marktkapitalisierung von 146,17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at