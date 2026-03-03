Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie
SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile bei 48,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20,790 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 164,24 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers am 02.03.2026 auf 56,00 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 164,24 CHF, was einer positiven Performance von 16,42 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis bezifferte sich zuletzt auf 187,42 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
