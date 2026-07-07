SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 42,50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investierten, hätten nun 23,529 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.07.2026 auf 50,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 181,18 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 18,12 Prozent vermehrt.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis war somit zuletzt am Markt 169,66 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at