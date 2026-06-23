Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie
WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959
|Rentable Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investition?
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23.06.2026 10:04:02
SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 52,20 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hat, hat nun 191,571 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 578,54 CHF, da sich der Wert einer Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie am 22.06.2026 auf 50,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 4,21 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis belief sich jüngst auf 163,76 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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