SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 52,20 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hat, hat nun 191,571 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 578,54 CHF, da sich der Wert einer Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie am 22.06.2026 auf 50,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 4,21 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis belief sich jüngst auf 163,76 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at