Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie
WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959
|Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anlage
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24.11.2026 10:03:35
SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: Wäre ein Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment vor einem Jahr inzwischen rentabel?
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier an diesem Tag bei 48,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert, befänden sich nun 2,062 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiere wären am 23.11.2026 99,79 CHF wert, da der Schlussstand 48,40 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 0,21 Prozent gleich.
Der Marktwert von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis betrug jüngst 161,91 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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