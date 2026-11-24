Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier an diesem Tag bei 48,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert, befänden sich nun 2,062 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiere wären am 23.11.2026 99,79 CHF wert, da der Schlussstand 48,40 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 0,21 Prozent gleich.

Der Marktwert von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis betrug jüngst 161,91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at