Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier an diesem Tag bei 183,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,447 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (461,00 CHF), wäre das Investment nun 2 510,89 CHF wert. Damit wäre die Investition 151,09 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Berner Kantonalbank (BEKB) einen Börsenwert von 4,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at