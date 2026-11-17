Berner Kantonalbank Aktie
WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608
|Lohnende Berner Kantonalbank (BEKB)-Investition?
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17.11.2026 10:03:25
SPI-Papier Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier an diesem Tag bei 183,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,447 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (461,00 CHF), wäre das Investment nun 2 510,89 CHF wert. Damit wäre die Investition 151,09 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Berner Kantonalbank (BEKB) einen Börsenwert von 4,32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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