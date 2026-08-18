Berner Kantonalbank Aktie
WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608
|Frühes Investment
|
18.08.2026 10:03:34
SPI-Papier Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier bei 209,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,477 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (374,00 CHF), wäre das Investment nun 178,52 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78,52 Prozent vermehrt.
Berner Kantonalbank (BEKB) wurde am Markt mit 3,47 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berner Kantonalbank (BEKB) AG
Analysen zu Berner Kantonalbank (BEKB) AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Berner Kantonalbank (BEKB) AG
|397,00
|0,76%