Berner Kantonalbank Aktie

Berner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608

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Frühes Investment 18.08.2026 10:03:34

SPI-Papier Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier bei 209,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,477 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (374,00 CHF), wäre das Investment nun 178,52 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78,52 Prozent vermehrt.

Berner Kantonalbank (BEKB) wurde am Markt mit 3,47 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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