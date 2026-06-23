Berner Kantonalbank Aktie

Berner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608

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Rentables Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment? 23.06.2026 10:04:02

SPI-Papier Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 202,50 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,938 Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 356,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 758,02 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 75,80 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Berner Kantonalbank (BEKB) bezifferte sich zuletzt auf 3,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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