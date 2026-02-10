SPI-Papier Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 189,70 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,527 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 176,86 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteils am 09.02.2026 auf 335,50 CHF belief. Damit wäre die Investition 76,86 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Berner Kantonalbank (BEKB) eine Börsenbewertung in Höhe von 3,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at