SPI-Papier Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie bei 187,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,535 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.07.2026 auf 384,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 205,35 CHF wert. Mit einer Performance von +105,35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Berner Kantonalbank (BEKB)-Wert an der Börse wurde auf 3,55 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at