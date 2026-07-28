Berner Kantonalbank Aktie
WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608
|Profitable Berner Kantonalbank (BEKB)-Investition?
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28.07.2026 10:03:44
SPI-Papier Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie bei 187,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,535 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.07.2026 auf 384,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 205,35 CHF wert. Mit einer Performance von +105,35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Berner Kantonalbank (BEKB)-Wert an der Börse wurde auf 3,55 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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