SPI-Papier Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier statt. Der Schlusskurs des Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers betrug an diesem Tag 232,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,431 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 155,82 CHF, da sich der Wert einer Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie am 15.06.2026 auf 361,50 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 55,82 Prozent.

Jüngst verzeichnete Berner Kantonalbank (BEKB) eine Marktkapitalisierung von 3,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at