SPI-Papier Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien gewesen.

Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers betrug an diesem Tag 220,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,535 Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 083,90 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteils am 18.09.2023 auf 239,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,39 Prozent angezogen.

Der Berner Kantonalbank (BEKB)-Wert an der Börse wurde auf 2,18 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at