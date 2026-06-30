SPI-Papier Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Berner Kantonalbank (BEKB)-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 187,50 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investierten, hätten nun 53,333 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 186,67 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteils am 29.06.2026 auf 378,50 CHF belief. Damit wäre die Investition 101,87 Prozent mehr wert.

Alle Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at