SPI-Papier Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie Investoren gebracht.

Am 10.03.2016 wurde die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 194,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,155 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien. Die gehaltenen Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien wären am 09.03.2026 1 984,54 CHF wert, da der Schlussstand 385,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 98,45 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Berner Kantonalbank (BEKB) belief sich zuletzt auf 3,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at