SPI-Papier Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 216,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,462 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.03.2026 gerechnet (376,00 CHF), wäre das Investment nun 173,67 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 73,67 Prozent zugenommen.

Alle Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at