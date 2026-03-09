BioVersys Aktie

BioVersys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A410LA / ISIN: CH0210362643

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable BioVersys-Anlage? 09.03.2026 10:03:48

SPI-Papier BioVersys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BioVersys von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in BioVersys-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden BioVersys-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren BioVersys-Anteile 35,51 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die BioVersys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,817 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.03.2026 auf 25,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72,10 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 27,90 Prozent.

Der BioVersys-Börsengang fand am 07.02.2025 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der BioVersys-Aktie belief sich damals auf 36,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BioVersys

mehr Nachrichten

Analysen zu BioVersys

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BioVersys 22,80 -10,94% BioVersys

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen