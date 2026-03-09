BioVersys Aktie
SPI-Papier BioVersys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BioVersys von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden BioVersys-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren BioVersys-Anteile 35,51 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die BioVersys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,817 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.03.2026 auf 25,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72,10 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 27,90 Prozent.
Der BioVersys-Börsengang fand am 07.02.2025 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der BioVersys-Aktie belief sich damals auf 36,50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
