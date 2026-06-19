BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|Hochrechnung
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19.06.2026 10:04:24
SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden BKW-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die BKW-Aktie bei 42,55 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die BKW-Aktie investiert hat, hat nun 2,350 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 137,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 322,91 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 222,91 Prozent zugenommen.
BKW wurde am Markt mit 7,29 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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