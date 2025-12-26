BKW Aktie
SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der BKW-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die BKW-Anteile bei 97,30 CHF. Bei einem BKW-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,028 BKW-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 173,18 CHF, da sich der Wert einer BKW-Aktie am 23.12.2025 auf 168,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +73,18 Prozent.
Zuletzt verbuchte BKW einen Börsenwert von 8,89 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
