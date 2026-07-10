BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|Rentables BKW-Investment?
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10.07.2026 10:04:08
SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das BKW-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 97,70 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das BKW-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,024 BKW-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BKW-Aktie auf 131,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,01 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35,01 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von BKW belief sich zuletzt auf 6,96 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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