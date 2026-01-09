BKW Aktie

WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662

WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662

Frühes Investment 09.01.2026 10:05:10

SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in BKW-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit BKW-Anteilen statt. Der Schlusskurs der BKW-Aktie betrug an diesem Tag 156,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,410 BKW-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 124,36 CHF, da sich der Wert einer BKW-Aktie am 08.01.2026 auf 175,40 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 12,44 Prozent.

Zuletzt ergab sich für BKW eine Börsenbewertung in Höhe von 9,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

