BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|Frühes Investment
|
09.01.2026 10:05:10
SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit BKW-Anteilen statt. Der Schlusskurs der BKW-Aktie betrug an diesem Tag 156,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,410 BKW-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 124,36 CHF, da sich der Wert einer BKW-Aktie am 08.01.2026 auf 175,40 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 12,44 Prozent.
Zuletzt ergab sich für BKW eine Börsenbewertung in Höhe von 9,26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BKW AG
|
09.01.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
02.01.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.12.25
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.12.25
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.12.25