Profitables BKW-Investment? 05.12.2025 10:03:38

SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BKW-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem BKW-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 37,65 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BKW-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,656 BKW-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.12.2025 445,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 167,70 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 345,42 Prozent gesteigert.

Insgesamt war BKW zuletzt 8,77 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

