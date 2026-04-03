SPI-Papier BKW-Aktie: So viel hätte eine BKW-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die BKW-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden BKW-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 162,20 CHF. Bei einem BKW-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,165 BKW-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen BKW-Aktien wären am 02.04.2026 993,22 CHF wert, da der Schlussstand 161,10 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 0,68 Prozent gleich.

Alle BKW-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at