BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|Lukrative BKW-Anlage?
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03.04.2026 10:03:38
SPI-Papier BKW-Aktie: So viel hätte eine BKW-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden BKW-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 162,20 CHF. Bei einem BKW-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,165 BKW-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen BKW-Aktien wären am 02.04.2026 993,22 CHF wert, da der Schlussstand 161,10 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 0,68 Prozent gleich.
Alle BKW-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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