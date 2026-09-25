BKW Aktie

BKW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662

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Lohnender BKW-Einstieg? 25.09.2026 10:03:40

SPI-Papier BKW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BKW von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in BKW-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 25.09.2023 wurden BKW-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 162,60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 61,501 BKW-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 119,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 349,32 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -26,51 Prozent.

Der BKW-Wert an der Börse wurde auf 6,39 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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