BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|BKW-Investment
|
08.05.2026 10:03:59
SPI-Papier BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde die BKW-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 155,60 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die BKW-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,643 BKW-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BKW-Aktie auf 152,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,26 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 1,74 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für BKW eine Börsenbewertung in Höhe von 8,14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BKW AG
|
08.05.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
01.05.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BKW von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
29.04.26
|SPI-Titel BKW-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich BKW-Anleger freuen (finanzen.at)
|
24.04.26
|SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.04.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.04.26
|SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.04.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel hätte eine BKW-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
27.03.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BKW von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu BKW AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BKW AG
|165,40
|0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.