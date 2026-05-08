SPI-Papier BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in BKW-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde die BKW-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 155,60 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die BKW-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,643 BKW-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BKW-Aktie auf 152,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,26 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 1,74 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für BKW eine Börsenbewertung in Höhe von 8,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at