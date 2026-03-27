BKW Aktie

BKW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662

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Lukratives BKW-Investment? 27.03.2026 10:05:09

SPI-Papier BKW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BKW von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in BKW eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das BKW-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 39,15 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,554 BKW-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.03.2026 gerechnet (151,10 CHF), wäre das Investment nun 385,95 CHF wert. Damit wäre die Investition um 285,95 Prozent gestiegen.

Am Markt war BKW jüngst 7,98 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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