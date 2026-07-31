BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|Lukrative BKW-Anlage?
|
31.07.2026 10:03:59
SPI-Papier BKW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BKW von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das BKW-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 156,10 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,641 BKW-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 30.07.2026 86,03 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 134,30 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 13,97 Prozent.
BKW wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,10 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BKW AG
|
31.07.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BKW von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
24.07.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BKW-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
17.07.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.07.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.07.26
|SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BKW-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.07.26
|Börse Zürich in Rot: SPI am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)
|
26.06.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BKW von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
19.06.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)