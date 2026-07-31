BKW Aktie

BKW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662

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Lukrative BKW-Anlage? 31.07.2026 10:03:59

SPI-Papier BKW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BKW von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen BKW-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das BKW-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 156,10 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,641 BKW-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 30.07.2026 86,03 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 134,30 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 13,97 Prozent.

BKW wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,10 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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