SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BKW von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die BKW-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der BKW-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 157,70 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 6,341 BKW-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der BKW-Aktie auf 126,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 799,62 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 799,62 CHF entspricht einer negativen Performance von 20,04 Prozent.

Der Börsenwert von BKW belief sich jüngst auf 6,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at