BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|BKW-Investition im Blick
|
06.03.2026 10:03:46
SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BKW von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das BKW-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 154,90 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,646 BKW-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 05.03.2026 auf 145,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,67 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -6,33 Prozent.
BKW war somit zuletzt am Markt 7,78 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
