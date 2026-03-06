SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BKW von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in BKW-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das BKW-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 154,90 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,646 BKW-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 05.03.2026 auf 145,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,67 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -6,33 Prozent.

BKW war somit zuletzt am Markt 7,78 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at