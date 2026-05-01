BKW Aktie

BKW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable BKW-Anlage? 01.05.2026 10:03:56

SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BKW von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen BKW-Einstiegs gewesen.

Am 01.05.2025 wurde die BKW-Aktie via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren BKW-Anteile 165,50 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BKW-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 60,423 BKW-Anteilen. Die gehaltenen BKW-Anteile wären am 30.04.2026 9 438,07 CHF wert, da der Schlussstand 156,20 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 5,62 Prozent vermindert.

BKW erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BKW AG

mehr Nachrichten