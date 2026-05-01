SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BKW von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen BKW-Einstiegs gewesen.

Am 01.05.2025 wurde die BKW-Aktie via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren BKW-Anteile 165,50 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BKW-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 60,423 BKW-Anteilen. Die gehaltenen BKW-Anteile wären am 30.04.2026 9 438,07 CHF wert, da der Schlussstand 156,20 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 5,62 Prozent vermindert.

BKW erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at