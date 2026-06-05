SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BKW von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in BKW-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die BKW-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 163,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das BKW-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,120 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 146,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 897,18 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,28 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für BKW eine Börsenbewertung in Höhe von 7,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at