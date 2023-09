SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Bossard eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Bossard-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 165,40 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Bossard-Aktie investiert hat, hat nun 0,605 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2023 auf 198,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,71 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +19,71 Prozent.

Bossard wurde am Markt mit 1,51 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at