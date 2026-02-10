Bossard Aktie

Bossard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Bossard-Einstieg? 10.02.2026 10:04:07

SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bossard-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Bossard-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 91,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,091 Bossard-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Bossard-Papiers auf 167,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 182,33 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 82,33 Prozent.

Bossard markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bossard AG

mehr Nachrichten