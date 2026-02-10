Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Rentabler Bossard-Einstieg?
|
10.02.2026 10:04:07
SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Bossard-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 91,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,091 Bossard-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Bossard-Papiers auf 167,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 182,33 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 82,33 Prozent.
Bossard markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bossard AG
|
10.02.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.02.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bossard-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
27.01.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
20.01.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gewinne in Zürich: SPI zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Sales fourth quarter and financial year 2025 (EQS Group)
|
15.01.26
|Umsatz 4. Quartal und Gesamtjahr 2025 (EQS Group)
|
13.01.26
|Börse Zürich: SPI schwächelt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)