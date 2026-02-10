SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bossard-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Bossard-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 91,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,091 Bossard-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Bossard-Papiers auf 167,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 182,33 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 82,33 Prozent.

Bossard markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at