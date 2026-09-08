Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Lohnende Bossard-Investition?
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08.09.2026 10:03:40
SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Bossard-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 196,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,508 Bossard-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118,90 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Anteils am 07.09.2026 auf 234,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,90 Prozent.
Bossard wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,80 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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