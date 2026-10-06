Bossard Aktie

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WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142

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Performance unter der Lupe 06.10.2026 10:03:24

SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bossard-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bossard-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 184,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Bossard-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,435 Bossard-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (255,00 CHF), wäre das Investment nun 1 385,87 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,59 Prozent vermehrt.

Bossard erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,96 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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